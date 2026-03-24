La Spezia, 24 marzo 2026 – Un incendio nell’impianto di trattamento dei rifiuti dell’azienda Specchia Service ha interessato la zona industriale al confine tra i Comuni della Spezia e Arcola. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco poco prima dell'alba dopo due ore di lavoro, nessuna persona è rimasta coinvolta, ma gli effetti si stanno facendo sentire. "Sono in corso gli accertamenti da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure, azienda sanitaria locale e vigili del fuoco sullo stato dei luoghi ed è presente anche la nostra squadra di pronto intervento in reperibilità", fa sapere la sindaca di Arcola Monica Paganini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incendio nell’area trattamento rifiuti, evacuato un asilo. I sindaci: “Tenete le finestre chiuse”

Articoli correlati

Carrara, capannone a fuoco. Allarme per il fumo. La sindaca: “Tenete le finestre chiuse”Carrara, 20 gennaio 2026 – Un vasto incendio è divampato in serata all’interno di un capannone a Sant’Antonio.

Incendio all’impianto di trattamento rifiuti: i vigili del fuoco spostano intervento su area sicura**Incendio all’impianto di trattamento rifiuti a Campofelice: il fuoco colpisce un’area aperta di diversi migliaia di metri quadri** Un incendio...

Tutti gli aggiornamenti su Incendio nell

Temi più discussi: Incendio all'alba nell'area industriale di Lainate: fumo e fiamme in via Lecco; Olbia, incendio nell’ecocentro di Spiritu Santu: danneggiati due mezzi; VIDEO - Incendio nel parco mezzi dell’ecocentro di Olbia; Colico, ancora un incendio nella ditta Seval che gestisce rifiuti elettronici: verifiche ambientali dopo le fiamme. A novembre un altro rogo.

Incendio in un impianto di trattamento dei rifiuti tra La Spezia e ArcolaUn incendio ha colpito l'impianto di trattamento dei rifiuti dell'azienda Specchia Services nella zona industriale tra i Comuni della Spezia e Arcola la scorsa notte. (ANSA) ... ansa.it

Incendio nell’impianto di rifiuti Specchia Services, Paganini: Adottare precauzioni di autotutelaInteressate le frazioni di Termo e Pianazze fra Arcola e La Spezia. msn.com

La superportaerei americana Gerald Ford costretta a fermarsi, forse 14 mesi. Di certo dovrebbe tornare operativa non prima del 2027, dopo i problemi che l'hanno travolta nelle ultime settimane. Prima i problemi con i bagni intasati, poi l'incendio nella lavander facebook