A Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, la licenza di un locale è stata sospesa per 15 giorni. La decisione riguarda il ‘Il Sesto Trancio’, situato in via Cesare Battisti. La sospensione è stata adottata a seguito di episodi in cui sono stati esplosi colpi di arma da fuoco contro le finestre del locale, durante una festa. Tra i clienti presenti anche alcune persone che erano sottoposte a misure di pregiudizio.

Milano, 2 maggio 2026 – Licenza sospesa per 15 giorni in un locale di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano: si tratta de ‘il Sesto Trancio’, in via Cesare Battisti. La decisione arriva da parte del Questore di Milano Bruno Megale, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità. Giovedì 30 aprile, gli agenti del commissariato Sesto San Giovanni hanno notificato la sospensione al titolare del locale: a seguito di controlli nel mese di marzo e aprile, hanno evidenziato criticità rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica e accertato l’abituale presenza nel locale di clienti con precedenti di polizia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spari contro le finestre per festeggiare e pregiudicati tra i clienti: licenza sospesa a un locale di Sesto San Giovanni

Notizie correlate

Rissa e spari a Scafati: sospesa per 15 giorni la licenza a un localeIn azione, ieri, a Scafati, i Carabinieri della locale Tenenza che hanno notificato al titolare di un'attività commerciale del centro cittadino, il...

Librino, sospesa per 7 giorni l’attività di un centro scommesse: troppi pregiudicati tra i clientiABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimento del Questore di Catania È stato disposto un nuovo provvedimento di sospensione temporanea nei confronti di un...

Contenuti di approfondimento

Spari, pestaggi e accoltellamenti: a Sesto San Giovanni c’è un problema di sicurezza. Abbiamo paura a uscireSesto San Giovanni (Milano), 9 aprile 2026 – Gli spari in via Battisti, l’accoltellamento a Pasquetta. Non c’è fine per le serate di sangue nel comprensorio che va da piazza Oldrini al Rondò fino ... ilgiorno.it

Sesto San Giovanni, caos al quartiere Rondò: altra rissa e spari in piazzaSono arrivate diverse volanti di polizia e i carabinieri. Sono volati tavoli e sedie fino in strada - raccontano i residenti, sempre più esausti - Ormai è da una settimana che ogni giorno la nostra ... ilgiorno.it