Spari ad Acerra due ventenni gambizzati a colpi di pistola

Due giovani di 22 e 24 anni sono stati feriti da colpi di pistola ad Acerra, nel Napoletano. I due sono stati trasportati in ospedale e non si trovano in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per le indagini e i rilievi del caso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sull’accaduto o eventuali sospetti.

Due giovani di ventidue e ventiquattro anni feriti da colpi di arma da fuoco nel Napoletano. Ricoverati, non sono in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it Acerra, spari nella notte: due giovani gambizzati in centroNotte di violenza nel centro cittadino, dove si è verificato un agguato a colpi di arma da fuoco che ha causato il ferimento di due giovani. Marano, spari in via Belvedere: 43enne raggiunto da 4 colpi di pistolaMomenti di paura questa notte a Marano, dove i carabinieri sono intervenuti in via Castel Belvedere. Acerra, spari nella notte: gambizzati due giovaniNella notte personale della polizia di stato è intervenuto presso l’ospedale Clinica dei Fiori di Acerra a seguito della segnalazione di due persone, classe ‘03 e ... ilmattino.it Acerra, spari in centro: feriti due ventenniAgenti di polizia sono intervenuti nella notte nell’ospedale Clinica dei Fiori di Acerra, dove sono arrivati un 23enne e un 25enne con ferite da arma da fuoco agli arti inferiori. Entrambi sono ... napoli.repubblica.it