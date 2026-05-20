Spaccia davanti ai carabinieri poi si dà alla fuga | aveva con sé 75 dosi di droga

Da trentotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un normale controllo di routine, i carabinieri di Bolzano hanno fermato un uomo che, poco prima, aveva venduto droga davanti a loro. Alla vista delle forze dell’ordine, il soggetto si è dato alla fuga, ma è stato comunque raggiunto e arrestato. Nascosti nelle sue tasche, sono stati trovati 75 dosi di sostanza stupefacente e una somma di denaro presumibilmente derivante dall’attività di spaccio. L’operazione si è conclusa con il sequestro di droga e denaro.

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Un arresto e il sequestro di droga e contanti provenienti dall’attività di spaccio. È questo il risultato di un’accurata indagine dei carabinieri di Bolzano ed effettuata nell’ambito di una normale attività di controllo del territorio altoatesino.Protagonista della vicenda è un giovane. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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