Spaccia davanti ai carabinieri poi si dà alla fuga | aveva con sé 75 dosi di droga
Durante un normale controllo di routine, i carabinieri di Bolzano hanno fermato un uomo che, poco prima, aveva venduto droga davanti a loro. Alla vista delle forze dell’ordine, il soggetto si è dato alla fuga, ma è stato comunque raggiunto e arrestato. Nascosti nelle sue tasche, sono stati trovati 75 dosi di sostanza stupefacente e una somma di denaro presumibilmente derivante dall’attività di spaccio. L’operazione si è conclusa con il sequestro di droga e denaro.
Un arresto e il sequestro di droga e contanti provenienti dall’attività di spaccio. È questo il risultato di un’accurata indagine dei carabinieri di Bolzano ed effettuata nell’ambito di una normale attività di controllo del territorio altoatesino.Protagonista della vicenda è un giovane. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
NON SI FERMA ALL ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO
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