Spaccia davanti ai carabinieri poi si dà alla fuga | aveva con sé 75 dosi di droga

Durante un normale controllo di routine, i carabinieri di Bolzano hanno fermato un uomo che, poco prima, aveva venduto droga davanti a loro. Alla vista delle forze dell’ordine, il soggetto si è dato alla fuga, ma è stato comunque raggiunto e arrestato. Nascosti nelle sue tasche, sono stati trovati 75 dosi di sostanza stupefacente e una somma di denaro presumibilmente derivante dall’attività di spaccio. L’operazione si è conclusa con il sequestro di droga e denaro.

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