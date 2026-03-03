Un giovane di 21 anni senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri a Foligno mentre spacciava in un'auto a noleggio. Durante l'operazione, sono state trovate 14 dosi di droga e una somma di denaro contante. L'uomo è stato fermato in flagranza di reato e portato in caserma per le procedure di rito.

A Foligno per spacciare, in manette giovane senza fissa dimora. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne di nazionalità albanese, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio mirato, i militari hanno proceduto al controllo di un'autovettura a noleggio che stava transitando in via Bevagna. Alla guida del veicolo c'era il 21enne, il cui atteggiamento ha destato immediatamente i sospetti dei militari. In seguito alla perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto 14 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 8 grammi.

© Lanazione.it - Spaccia nell’auto a noleggio. I carabinieri lo sorprendono con 14 dosi e denaro contante

