La fuga in bici alla vista dei carabinieri | addosso aveva 60 dosi di cocaina

Nel tardo pomeriggio del 26 febbraio, a Quinzano d’Oglio, un giovane in bicicletta ha tentato di scappare dai Carabinieri durante un controllo su via Almaria. Dopo aver fatto una manovra improvvisa, si è rifugiato in una corte privata. Durante la fuga, l’uomo aveva con sé circa 60 dosi di cocaina, che sono state successivamente sequestrate.

