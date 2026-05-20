La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha annunciato una serie di eventi e visite guidate che si terranno nella città tra il 22 e il 28 maggio 2026. Durante questa settimana, saranno aperti al pubblico diversi siti storici e culturali, con programmi dedicati sia a adulti che a famiglie. Sono previste anche iniziative speciali e attività didattiche, organizzate per promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico e artistico locale. Le prenotazioni sono aperte tramite i canali ufficiali dell'ente.

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali Appuntamenti dal 22 al 28 maggio 2026 La settimana si preannuncia varia e ricca di appuntamenti, dall’atteso ritorno della Notte dei Musei ai cicli di incontri e presentazioni editoriali, fino agli itinerari sul territorio e alle visite guidate alle mostre in corso. Di seguito, alcune delle iniziative promosse dal 22 al 28 maggio 2026 da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Al centro della programmazione, sabato 23 maggio in contemporanea con la Nuit Européenne Des Musées, è la Notte dei Musei 2026, storica manifestazione che unisce arte, cultura e intrattenimento in un’unica esperienza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, appuntamenti dal 22 al 28 maggio 2026

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