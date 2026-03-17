Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali appuntamenti dal 20 al 26 marzo 2026

Dal 20 al 26 marzo 2026, Roma ospita una serie di eventi organizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con il Comune. Il programma include nuove mostre, presentazioni, incontri e attività pensate per coinvolgere tutte le fasce di pubblico, anche le famiglie. Questi appuntamenti sono parte delle iniziative promosse da Roma Capitale e dall’Assessorato alla Cultura in occasione della Giornata della Memoria.

Nuove mostre, presentazioni, incontri e attività per tutta la famiglia compongono il programma promosso questa settimana da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Dalle visite a tema in occasione della Giornata mondiale dell’acqua alle iniziative per la Festa del Papà, ecco alcuni appuntamenti dal 20 al 26 marzo. L’offerta espositiva si arricchisce di due progetti fotografici al Museo di Roma in Trastevere. Mercoledì 25 marzo, nelle sale al primo piano, apre al pubblico la mostra À Rome la nuit. Fotografie di Hervé Gloaguen. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, appuntamenti dal 20 al 26 marzo 2026 Articoli correlati Eventi a Roma dal 20 al 26 febbraio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliIl mese di febbraio a Roma prosegue all’insegna dell’arte e della cultura con un ricco calendario di attività promosse da Roma Capitale, Assessorato... Eventi a Roma dal 27 febbraio al 5 marzo 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliDalla prima domenica del mese a ingresso gratuito alle presentazioni editoriali dedicate all’arte, dalle passeggiate archeologiche agli incontri di... Tutti gli aggiornamenti su Sovrintendenza Capitolina Temi più discussi: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; La Sovrintendenza di Roma Capitale per la Giornata Internazionale della Donna; Abbattuti cinque alberi a rischio a Villa Torlonia, la Soprintendenza: Criticità elevata e possibile crollo; Cartier e il mito: tra gioielli e divinità, la magia dei dettagli attraversa i secoli e rivive ai Musei Capitolini. Cinque alberi pericolanti saranno abbattuti a Villa TorloniaL'annuncio della Sovrintendenza, chiusi alcuni accessi ai visitatori dell'area, le piante saranno sostituite con altre della stessa specie ... rainews.it Eventi a Roma dal 13 al 19 marzo 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliRoma si prepara a una nuova settimana ricca di appuntamenti culturali tra incontri, visite, presentazioni e itinerari che spaziano dall'antichità al ... funweek.it Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - facebook.com facebook