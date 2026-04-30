Eventi a Roma dal 1 al 7 maggio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

A Roma, dal 1 al 7 maggio 2026, si svolge una serie di eventi organizzati dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. La settimana include l’apertura di nuove mostre, spettacoli teatrali e iniziative culturali in diversi luoghi della città. Durante questi giorni vengono proposti incontri, visite guidate e attività dedicate a cittadini e visitatori. L’obiettivo è promuovere il patrimonio culturale attraverso iniziative pubbliche e gratuite.

Una settimana di arte e cultura apre il mese di maggio a Roma tra nuove mostre, eventi teatrali, presentazioni editoriali e ingressi gratuiti per tutti nei Musei civici e nelle aree archeologiche in occasione della prima domenica del mese; in programma, inoltre, un’ampia offerta di visite, incontri e itinerari sul territorio. Di seguito alcune delle iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in calendario dal 1° al 7 maggio. Si ricorda che venerdì 1° maggio, in occasione della Festa del Lavoro, tutti i Musei civici e le aree archeologiche capitoline saranno chiusi.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Eventi a Roma dal 13 al 19 febbraio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliDalla prima domenica del mese a ingresso gratuito alle presentazioni editoriali dedicate all’arte, dalle passeggiate archeologiche agli incontri di... Eventi a Roma dal 20 al 26 febbraio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliIl mese di febbraio a Roma prosegue all’insegna dell’arte e della cultura con un ricco calendario di attività promosse da Roma Capitale, Assessorato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali; Sito Istituzionale | Domenica 3 maggio musei e siti archeologici gratuiti; Domenica 3 maggio ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale; 2779esimo Natale di Roma: il programma completo delle iniziative culturali gratuite. Eventi a Roma dal 1 al 7 maggio 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliUna settimana di arte e cultura apre il mese di maggio a Roma tra nuove mostre, eventi teatrali, presentazioni editoriali e ingressi gratuiti per tutti ... funweek.it Eventi a Roma dal 17 al 23 aprile 2026 a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni CulturaliDalle nuove esposizioni agli incontri tra arte, storia, letteratura e divulgazione scientifica, il programma promosso da Roma Capitale, Assessorato ... funweek.it La Torre dei Conti di Roma riconsegnata alla sovrintendenza capitolina - facebook.com facebook