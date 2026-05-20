Il sovraindebitamento si verifica quando una persona o una famiglia non riesce più a pagare regolarmente i propri debiti, in base alle proprie possibilità. Recentemente, un esponente di un partito politico ha commentato la questione affermando che le procedure dovrebbero essere più snelle e le regole più chiare, al fine di tutelare chi si trovi in questa situazione. La discussione riguarda principalmente come semplificare gli iter e rendere più certe le norme applicabili a chi ha un indebitamento eccessivo.

“Con sovraindebitamento si intende quando una persona o una famiglia non riesce più a sostenere con regolarità il pagamento dei propri debiti a seconda di quello che sono le sue possibilità economiche. Si parla molto spesso di persone comunque meritevoli, che hanno solo avuto la colpa, tra virgolette, di essersi ammalate, di aver perso il lavoro, oppure il problema dell’innalzamento dei tassi, oppure una separazione, ad esempio. Quindi per loro devono esserci regole più certe, procedure più snelle perché è importante che la politica li aiuti ad entrare in un perimetro di legalità economica». A parlare è l’onorevole Letizia Giorgianni (FdI), prima firmataria di una proposta di legge per rendere più effettive e concrete le tutele previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per il debitore meritevole. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sovraindebitamento, Giorgianni (FdI): procedure snelle e regole certe a tutela debitore meritevole

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