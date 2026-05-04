Sovraindebitamento in crescita la riforma della parlamentare Giorgianni renderebbe più efficace e accessibile la gestione

Negli ultimi tempi si registra un aumento del sovraindebitamento tra le famiglie considerate ordinarie, che faticano a gestire i debiti perché superiori alle capacità di pagamento. La parlamentare ha proposto una riforma volta a rendere più semplice e efficace la gestione di queste situazioni, con l’obiettivo di favorire un accesso più rapido agli strumenti di tutela e di risoluzione dei debiti.

“Il sovraindebitamento coinvolge sempre più famiglie cosiddette normali, che non riescono più a far fronte ai debiti perché non proporzionati al reddito disponibile”. È quanto evidenzia Elvira Carpentieri, responsabile dello ‘Sportello Ripartenza’ di Consumerismo, sottolineando come le cause siano molteplici: perdita del lavoro, malattie, separazioni coniugali, chiusura di attività, aumento del costo della vita e dei tassi di interesse. “Ci troviamo di fronte a una fragilità economica crescente, in cui le entrate non riescono più a sostenere le uscite”, aggiunge. A intervenire sul tema è una proposta di legge recentemente presentata dalla...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sovraindebitamento in crescita, la riforma della parlamentare Giorgianni renderebbe più efficace e accessibile la gestione Notizie correlate Csm, dietro Gratteri tutte le correnti: è lo spot più efficace alla RiformaLa quasi totalità dei consiglieri togati (18 su 20) del Csm ha alzato gli scudi per provare a giustificare le parole del procuratore di Napoli Nicola... Castello Carlo V, incassi in crescita e più visitatori: primi riscontri per la nuova gestioneLECCE – Crescono gli incassi, aumentano i visitatori paganti e si rafforza la presenza delle scuole. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Quartapelle (PD): Crescita o Declino. Carpentieri (Consumerismo): Regole eque per aiutare le famiglie indebitate. Cacciola (Ond): Rendere le procedure più rapide e recuperare una condizione di vita ...Sovraindebitamento in crescita in tutta Italia, la proposta di riforma presentata dalla parlamentare Letizia Giorgianni renderebbe più efficace e accessibile la gestione. msn.com Sovraindebitamento: 3,4 milioni di famiglie in grave difficoltà. Presentata la legge RipartenzaConsumerismo No Profit esulta. La legge Ripartenza da speranza: debiti famiglie sopra quota 600 miliardi di euro, in media 23.400 euro a nucleo residente ... consumerismo.it