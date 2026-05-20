Southampton escluso dai playoff per il caso Spygate ora rischia la causa dai suoi stessi calciatori

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Southampton è stato escluso dalla finale playoff della Championship a causa di un caso di spionaggio commesso dal suo staff tecnico, decisione che ha portato a un'ulteriore conseguenza: la possibile azione legale da parte dei calciatori coinvolti. La vicenda ha sollevato un nuovo scandalo nel calcio inglese, attirando l’attenzione sulle pratiche adottate all’interno della squadra. La situazione si sviluppa mentre le autorità calcistiche hanno preso provvedimenti ufficiali riguardo all’episodio.

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L'esclusione del Southampton dalla finale playoff per la promozione dalla Championship per lo spionaggio vietato da parte del suo staff tecnico ha generato un nuovo scandalo nel calcio inglese. Ma il club ora rischia di più: un'azione legale da parte dei suoi stessi giocatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Southampton KICKED OUT of the Play-Off Final! Spygate Verdict!

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