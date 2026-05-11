L’anime di Sekiro debutta a settembre poi su Crunchyroll
A settembre arriverà un nuovo anime ispirato a Sekiro: Shadows Die Twice, intitolato Sekiro: No Defeat. Successivamente, la serie sarà disponibile anche sulla piattaforma di streaming Crunchyroll. La produzione si inserisce nell’ambito delle trasposizioni animate tratte dal videogioco, confermando l’interesse per questo universo narrativo. La data di uscita generale e i dettagli sulla distribuzione sono stati annunciati di recente.
(Adnkronos) – L'universo di Sekiro: Shadows Die Twice si prepara a espandersi oltre i confini del videogioco con il debutto di Sekiro: No Defeat. Kadokawa Corporation, Crunchyroll, Qzil.la e ARCH hanno confermato che l'adattamento animato esordirà il prossimo 4 settembre in Giappone, dove rimarrà in programmazione nelle sale cinematografiche per un periodo limitato di tre. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Sekiro: No Defeat arriverà nei cinema giapponesi a settembre La versione cinematografica dell’anime tratto dal gioco FromSoftware sarà proiettata per tre settimane, mentre Crunchyroll distribuirà la serie nel 2026. #Activision #AnnecyInternationalAnimationFi facebook
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