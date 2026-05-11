L’anime di Sekiro debutta a settembre poi su Crunchyroll

A settembre arriverà un nuovo anime ispirato a Sekiro: Shadows Die Twice, intitolato Sekiro: No Defeat. Successivamente, la serie sarà disponibile anche sulla piattaforma di streaming Crunchyroll. La produzione si inserisce nell’ambito delle trasposizioni animate tratte dal videogioco, confermando l’interesse per questo universo narrativo. La data di uscita generale e i dettagli sulla distribuzione sono stati annunciati di recente.

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