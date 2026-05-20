Comedy Central Presents 9 | sei nuovi speciali stand-up da maggio 2025

A partire da maggio 2025, la nona stagione di Comedy Central Presents porterà in TV sei speciali inediti di stand-up comedy italiana. La programmazione si estenderà fino a dicembre, con ogni episodio dedicato a uno dei comici più noti del panorama attuale. La serie si propone di offrire una panoramica aggiornata sulla scena comica nazionale, presentando performance di artisti che hanno già riscosso successo in altri contesti. La novità coinvolgerà audience di diverse generazioni interessate a scoprire nuovi aspetti della comicità italiana.

La nona stagione di Comedy Central Presents è pronta a fare il suo ingresso in scena: sei speciali inediti di stand-up comedy italiana, da maggio a dicembre, con alcuni dei nomi più amati della comicità contemporanea. Lo show andrà in onda in prima serata su Comedy Central, disponibile al canale 129 di Sky, al 121 di Sky Glass e in streaming su NOW, con le puntate accessibili anche su Paramount+ Italia a partire dalla domenica successiva alla messa in onda televisiva. Il format è quello collaudato che da anni caratterizza il programma: ogni serata è dedicata a un singolo comedian, protagonista assoluto del palco con il proprio stile e la propria voce. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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