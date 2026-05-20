Il 20 maggio al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano si terrà un evento dedicato a cinema, musica e creatività, intitolato Sound & Vision. La manifestazione intende mettere in evidenza le connessioni tra queste forme artistiche attraverso un incontro speciale. Tra le attività previste ci sono proiezioni e performance musicali, tutte focalizzate sul tema degli Etruschi di frontiera. L’evento si svolge in un contesto culturale dedicato alla promozione dell’arte e delle tradizioni locali.

Con Sound & Vision cinema, musica e creatività al centro dell’incontro speciale del 20 maggio al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”. Mercoledì 20 maggio a partire dalle ore 10.00, Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera” un articolato programma di incontri, laboratori e attività formative rivolte a studenti, docenti e partecipanti del progetto, trasformandosi in uno spazio aperto di confronto tra linguaggi audiovisivi, educazione e pratica musicale. Momento centrale della giornata sarà l’incontrolaboratorio con Dario Sansone, artista, musicista e autore conosciuto per il suo lavoro con i Foja. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - SOUND & VISION: cinema, musica e creatività al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano

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