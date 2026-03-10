Museo archeologico nazionale di Pontecagnano | tutto pronto per la Giornata Nazionale del Paesaggio

Il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano si prepara ad accogliere l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri “Coltivare idee” in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio. L’evento si svolgerà sabato 14 marzo alle ore 10 e si focalizza sul rapporto tra passato e presente, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento sul tema del paesaggio.

Sabato 14 marzo alle ore 10, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano si terrà l'ultimo appuntamento del ciclo di incontri "Coltivare idee", dedicati al rapporto creativo tra passato e presente e organizzati nell'ambito del progetto.