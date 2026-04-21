Tennis Madrid Open 2026 in diretta su Sky e NOW | Sinner guida gli italiani al Masters 1000

Il Madrid Open 2026, torneo di tennis sul campo in terra rossa, è cominciato e sarà trasmesso in diretta su Sky e NOW. La competizione vede la partecipazione di numerosi tennisti italiani, con Sinner che si presenta come il principale rappresentante del team azzurro. La copertura televisiva include partite in diretta, studi e approfondimenti dedicati all'evento. Il torneo fa parte del circuito Masters 1000, uno dei più importanti nel calendario ATP.

Da martedì 21 aprile, fino a domenica 3 maggio, riflettori accesi su Sky Sport e in streaming su NOW sull’edizione 2026 del “Mutua Madrid Open”, secondo appuntamento ATP Masters 1000 in Europa e primo torneo di categoria 1000 del circuito WTA sulla terra rossa. Il torneo, sui campi della spettacolare Caja Mágica di Madrid, prenderà il via martedì 21 aprile, con gli incontri del tabellone femminile, mentre il singolare maschile scatterà il giorno successivo, mercoledì 22. Grande attesa per il tabellone maschile, che vedrà Jannik Sinner guidare l’entry list azzurra dopo le straordinarie vittorie conquistate a Indian Wells, Miami e Monte-Carlo. Insieme a lui, direttamente nel main draw, una folta rappresentanza italiana: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Federico Cinà.🔗 Leggi su Digital-news.it

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