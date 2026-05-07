MotoGP GP Francia 2026 | orari TV e dove vederlo su Sky Now e TV8

Il Gran Premio di Francia del MotoGP 2026 si svolge a Le Mans ed è il quinto appuntamento della stagione. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky, Now e TV8, con orari specifici ancora non annunciati. La competizione ha già visto diverse sorprese nelle prime giornate e si aspetta una sfida intensa tra i piloti in pista.

Il Motomondiale 2026 fa tappa a Le Mans per il Gran Premio di Francia del MotoGP 2026, quinto appuntamento di una stagione già piena di colpi di scena. Weekend da cerchiare in rosso: il circuito Bugatti è uno di quei posti dove la storia si scrive in frenata, dove la pioggia può stravolgere tutto e dove la classifica può cambiare faccia nel giro di 27 giri. Ecco tutto quello che c’è da sapere su orari, programmazione TV e contesto agonistico per non perdere neanche una sessione. Indice. Quando va in scena il GP Francia di MotoGP 2026?. Il programma completo del MotoGP Francia 2026 Venerdì 8 maggio — Prove Libere e Pre-Qualifiche. Sabato 9 maggio — Qualifiche e Sprint.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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