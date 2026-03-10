Colleferro Torna l’atteso Festival chitarristico Corde di Primavera per la sua VIII Edizione dal 14 al 22 Marzo 2026

A Colleferro si svolge l’VIII edizione del Festival chitarristico “Corde di Primavera”, che si tiene dal 14 al 22 marzo 2026. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Musicale Neos Kronos – theGuitarClass.it, con il patrocinio e il sostegno del Comune. La manifestazione prevede una serie di concerti e iniziative dedicate agli appassionati di musica e chitarra.