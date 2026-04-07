Dopo tre anni dal sequestro di una grande discarica abusiva nel territorio di Montemurlo, è stata portata a termine la caratterizzazione dei rifiuti presenti nell’area. Sono stati analizzati scarti edili, plastica e metallo, per un totale di oltre 11.000 tonnellate di rifiuti. L’intervento si è concentrato sulla definizione precisa dei materiali rinvenuti nel sito, situato nell’area naturale protetta del Monteferrato.

Prato, 7 aprile 2026 – A tre anni dal sequestro della vasta discarica abusiva nel territorio di Montemurlo, nell’area naturale protetta del Monteferrato, è stata completata la caratterizzazione dei rifiuti: oltre 5.700 metri cubi, pari a circa 11.500 tonnellate di materiale, distribuiti su quasi 1.900 metri quadrati, con uno spessore che in alcuni punti arriva a sette metri. L’attività, condotta dal Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale (Nipaaf) di Prato insieme ad Arpat, ha permesso di classificare i rifiuti attraverso campionamenti e analisi chimico-fisiche, individuandone la natura – prevalentemente scarti edili, ma anche legno, plastica e metalli – e la stratificazione nel terreno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scarti edili, plastica, metallo: oltre 11mila tonnellate di rifiuti. Ecco cosa c’era nella discarica abusiva

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