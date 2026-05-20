Agnes, la protagonista di Sorry, Baby, non riesce a trovare le parole per dirlo. Professoressa di letteratura in un piccolo college del Maine, vive in una casa isolata nelle campagne vicino alla città e ha trascorso anni a scavare nel linguaggio altrui. Conosce quindi assai bene il peso dei termini e come questi abbiano importanza e profondità nel gergo comune. Eppure, nonostante tutto, non riesce ad esprimere a voce ciò che le è capitato. Quell’evento traumatico che rimane semplicemente la cosa brutta, quella The Bad Thing alla quale tutto ruota attorno, in cinque capitoli che si spostano nel tempo per metabolizzare, comprendere e forse finalmente rinascere, per non restare bloccati in quella giornata da incubo che l’ha condizionata forse per sempre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Sorry, Baby: un film sincero e delicato sull’elaborazione del trauma – Recensione

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After rebirth, he clings to his tough girlfriend who dares to stand up for him anytime.

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