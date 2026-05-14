Al Festival di Cannes 2026 viene presentato il nuovo film del regista giapponese Koji Fukada, intitolato Nagi Notes. Il film si concentra su una piccola comunità rurale, adottando uno stile minimalista che privilegia la sottrazione come metodo narrativo. La pellicola evita colpi di scena e momenti intensi, puntando su un racconto semplice e senza eccessi emotivi. La sua delicatezza è evidente, anche se alcuni la trovano poco incisiva.

Nagi Notes è un film che sceglie la sottrazione come linguaggio principale. K oji Fukada racconta una piccola comunità rurale giapponese senza cercare mai il colpo di scena, il melodramma o l’esplosione emotiva. Tutto procede con calma, quasi al passo dei suoi personaggi, dentro un paesaggio sospeso dove ogni relazione sembra definita più da ciò che non viene detto che dalle parole pronunciate. Al centro del racconto ci sono Yoriko, artista e allevatrice che vive a Nagi, e Yuri, architetta tornata in Giappone dopo la fine del matrimonio con il fratello di Yoriko. Le due donne sono ex cognate, ma il loro rapporto va oltre la semplice parentela interrotta.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Nagi Notes, la recensione: il film di Koji Fukada a Cannes 2026 è delicato ma poco incisivo

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