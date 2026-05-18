Garance recensione | Adèle Exarchopoulos straordinaria in un dramma sull’alcolismo sincero ma a tratti un po’ didascalico

In Garance, un film che vuole esplorare il tema dell’alcolismo, si segue il percorso di una donna che, nonostante i segnali di difficoltà, sembra mantenere un'apparente normalità. La narrazione si concentra sul lento decadimento, evitando di mostrare subito il crollo totale. La protagonista è interpretata da un’attrice che si distingue per la sua performance, portando sullo schermo una rappresentazione sincera di un disagio nascosto. La pellicola si presenta come un dramma che analizza il progressivo deterioramento senza ricorrere a effetti eccessivi.

La cosa più interessante di Garance (Another Day) è che non racconta subito il crollo, ma il lento deterioramento di una donna che continua apparentemente a funzionare. Garance è un’attrice teatrale parigina che vive di provini, piccoli spettacoli, doppiaggi e relazioni instabili. Beve continuamente, ma all’inizio il film mostra proprio quella forma di dipendenza meno spettacolare e forse più reale: l’alcolismo funzionale. Riesce ancora a lavorare, a presentarsi sul palco, a mantenere relazioni affettive, a sembrare viva e presente. Ed è proprio questo a rendere il racconto così credibile e doloroso. Jeanne Herry evita quasi sempre il. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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