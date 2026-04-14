Omicidio Fabio Ascione a Napoli ucciso per errore | le sue ultime parole prima di morire mi ha colpito

Nelle indagini sull’omicidio di Fabio Ascione a Napoli, sono stati effettuati due arresti, uno di un minorenne e l’altro del nipote di un noto esponente della criminalità organizzata. L’uomo è stato colpito mortalmente e le sue ultime parole sono state “mi ha colpito”. La vicenda ha portato a un’attenzione crescente sulla dinamica dell’accaduto e sulla ricostruzione degli eventi che hanno portato alla scomparsa dell’uomo.

Per l’omicidio di Fabio Ascione a Napoli, in zona Ponticelli, ci sono due fermi. Uno è Francesco Pio Autiero, di 23 anni, nipote di un ras dei De Micco, l’altro è un minorenne. Il più grande si è consegnato ai carabinieri, arrivando in caserma insieme all’avvocato Leopoldo Perone. Il fermo è stato emesso per i reati di omicidio volontario e porto e detenzione di arma da fuoco, aggravati da finalità mafiose. Ascione sarebbe stato ucciso per errore: prima di morire avrebbe detto ‘mi ha colpito”. Morte Fabio Ascione: due fermi La ricostruzione: vittima innocente I funerali Le ultime parole prima di morire: "Mi ha colpito" Morte Fabio Ascione: due fermi Per la morte di Fabio Ascione, il 20enne ucciso nella notte del 7 aprile a Ponticelli, ci sono due fermi.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio Fabio Ascione a Napoli, ucciso per errore: le sue ultime parole prima di morire, "mi ha colpito" Napoli, svolta sull’omicidio di Fabio Ascione: due fermi, colpito per errore dopo una sparatoriaChi ha ucciso Fabio Ascione: la svolta nelle indagini Arriva una prima risposta, ancora parziale ma decisiva, sull’omicidio di Fabio Ascione, il... Leggi anche: Omicidio di Fabio Ascione a Napoli, presi i presunti killer: “Ucciso per errore dopo un’altra sparatoria” Svolta nelle indagini sull’omicidio di Fabio Ascione, fermati due giovani, accuse aggravate dalla camorra - facebook.com facebook Un 23enne di #Ponticelli è stato arrestato per l’omicidio di Fabio Ascione, ucciso da un proiettile mentre rientrava a casa. Indagini in corso per chiarire dinamica e responsabilità legate al conflitto tra gruppi criminali locali, ancora da accertare completamente. x.com