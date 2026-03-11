L'ex moglie di Eric Dane | Prima di morire ha clonato la sua voce per comunicare con le figlie

Rebecca Gayheart, ex moglie di Eric Dane, ha parlato per la prima volta dopo la sua morte, rivelando che l’attore aveva perso la capacità di parlare a causa della SLA. Ha aggiunto che poco prima di morire, Dane aveva clonato la sua voce per comunicare con le figlie. La donna ha spiegato che l’attore aveva preso questa decisione per mantenere un contatto con la famiglia nel suo ultimo periodo.

Rebecca Gayheart rompe il silenzio dopo la morte di Eric Dane e racconta che l'attore aveva perso la capacità di parlare a causa della SLA. Per questo motivo aveva clonato la sua voce grazie a un'iniziativa, per poter comunicare con le figlie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Eric Dane lascia l'ex moglie Rebecca Gayheart e due figlie: l'ultima apparizione in pubblico con la fidanzataEric Dane, morto a 53 anni per complicanze della SLA, malattia che gli è stata diagnosticata un anno fa, lascia l'ex moglie Rebecca Gayheart e due...

