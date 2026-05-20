Due sorelle gemelle si sono trovate divise da un evento improvviso che ha segnato profondamente le loro vite. La pubblicazione del libro di Magda Mancuso approfondisce le storie di famiglia, i sentimenti di amore e le difficoltà legate alla depressione, che in alcuni casi può portare a decisioni estreme come il suicidio. Il testo analizza come un evento inaspettato possa cambiare il corso di una vita e mettere in discussione i legami familiari.

Il tema della famiglia, del legame tra sorelle e della depressione che spinge talvolta al suicidio, è al centro del libro di Magda Mancuso, napoletana, giornalista pubblicista, scrittrice, presentatrice di eventi e conduttrice televisiva, che ha presentato al Salone del Libro di Torino “ La verità dentro me ”, presso la “Sala Nuovi Editori” nell’ambito dell’incontro dal titolo “Le donne al centro del mondo editoriale”. “La verità dentro me” è un’opera i che affront a il delicato tema dell’armonia tra gemelle, conducendo il lettore verso un finale toccante che lascia aperta una profonda riflessione sul valore dei legami e dell’amore oltre il tempo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sorelle gemelle divise da una tragedia inattesa: il libro di Madga Mancuso tra amore, verità e disperazione

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