Su Rai 1 va in onda una nuova puntata di una serie che mescola mistero e sentimenti. Dopo la morte di un’amica, il protagonista Dawson inizia a scoprire dettagli nascosti sul proprio passato. Nel corso della vicenda, si scopre anche l’identità di una donna che ha lo stesso volto di un personaggio chiamato London. La trama si sviluppa attraverso rivelazioni e incontri che coinvolgono i personaggi principali.

? Cosa scoprirai Cosa ha scoperto Dawson dopo la morte della sua amica?. Chi è la donna che ha lo stesso volto di London?. Perché Andi si sente tradita dai suoi genitori adottivi?. Come può un segreto di dieci anni cambiare il destino?.? In Breve Film tratto dal best-seller di Karen Kingsbury diretto da Tyler Russell.. Protagonisti Jake Allyn e Sarah Fisher interpretano Dawson e la gemella Andi.. Trama basata sulla scoperta di un embrione affidato all'adozione anni prima.. Sarah Fisher nota per la serie televisiva Degrassi: The Next Generation.. Stasera alle 21:40 Rai 1 trasmette Someone Like You – L’eco del cuore, un film romantico che porta sullo schermo la storia di Dawson Gage, un giovane architetto dell’Alabama.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rai 1: un segreto tra le radici e un amore nato da una tragedia

THE SUMERIANS: the origin of civilization and the first cities

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