Magda Mancuso presenta La verità dentro me al Salone Internazionale del Libro di Torino

Al Salone Internazionale del Libro di Torino, Magda Mancuso ha presentato il suo ultimo libro intitolato «La verità dentro me», pubblicato da De Nigris Editore. La scrittrice napoletana, nota anche come giornalista pubblicista e conduttrice televisiva, ha partecipato all’evento portando sul palco il suo lavoro. Mancuso è conosciuta in Campania e in altre regioni, ed è impegnata anche come presentatrice di eventi. La presentazione si è svolta in un contesto dedicato alla promozione della sua opera.

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