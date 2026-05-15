Magda Mancuso presenta La verità dentro me al Salone Internazionale del Libro di Torino
Al Salone Internazionale del Libro di Torino, Magda Mancuso ha presentato il suo ultimo libro intitolato «La verità dentro me», pubblicato da De Nigris Editore. La scrittrice napoletana, nota anche come giornalista pubblicista e conduttrice televisiva, ha partecipato all’evento portando sul palco il suo lavoro. Mancuso è conosciuta in Campania e in altre regioni, ed è impegnata anche come presentatrice di eventi. La presentazione si è svolta in un contesto dedicato alla promozione della sua opera.
Magda Mancuso, napoletana, giornalista pubblicista, scrittrice, presentatrice di eventi e conduttrice televisiva, volto noto in Campania e oltre, porta al Salone il suo libro “La verità dentro me” (De Nigris Editore). La presentazione è in programma sabato 16 maggio 2026 al Salone Internazionale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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