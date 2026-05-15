Notte Europea dei Musei 2026

Il 23 maggio Modena si prepara a ospitare la Notte Europea dei Musei, un evento che si svolgerà dal pomeriggio fino a tarda sera. Durante questa giornata, tutta la città si illuminerà di iniziative culturali, con aperture straordinarie e attività organizzate in vari musei e luoghi di interesse. L’evento coinvolge diversi istituti e si svolge in un arco temporale che copre l’intera serata, offrendo l’opportunità di visitare e scoprire le collezioni e le esposizioni presenti in città.

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Sabato 23 maggio, dal pomeriggio fino a tarda sera, Modena si accende di cultura per la Notte Europea dei Musei, con un ricco programma diffuso in tutta la città. Ispirata al tema “Musei che uniscono un mondo diviso” promosso da ICOM (International Council of Museums), l’edizione 2026 trasforma la città in un grande spazio condiviso dove la cultura diventa linguaggio universale, capace di creare dialogo e avvicinare persone, storie e generazioni. Un’occasione unica per vivere musei e luoghi della cultura in modo nuovo, tra incontri, esperienze e momenti di scoperta, in un’atmosfera viva e partecipata. Un’occasione speciale per riscoprire la città tra arte, socialità e divertimento, e sentirsi parte di una comunità unita dalla cultura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Notte Europea dei Musei 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Brussels at night #shorts #travel #europe Beer Museum #2026 Sullo stesso argomento La Mole Antonelliana si illumina per la Notte Europea dei Musei: aperture straordinarie serali e visite guidateSabato 23 maggio 2026, il Museo Nazionale del Cinema di Torino partecipa alla nuova edizione della Notte Europea dei Musei, l’iniziativa... Leggi anche: La Notte dei Musei 2026 Notte Europea dei Musei: musei aperti la sera e biglietti a 1 euro - milanoevents.it/?p=117938 x.com TIVOLI – Notte Europea dei Musei 2026, le Villæ aperte di sera a un euroL’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – VILLÆ (Tivoli) aderisce, sabato 23 maggio, all’edizione 2026 della Notte Europea dei Musei, la prestigiosa iniziativa che prevede l’apertura serale dei luoghi ... tiburno.tv Alba celebra la Notte Europea dei Musei: cultura, musica e spettacolo gratuitiSabato 23 maggio debutto con un ricco programma tra mostre, musei aperti, attività per famiglie e il grande concerto dei Carmina Burana con oltre 200 musicisti ... targatocn.it Se potessi scegliere una città europea per il miglior stile di vita e qualità della vita, quale sarebbe? reddit