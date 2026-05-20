Sora acqua pubblica gratis per tre anni | scoperto allaccio abusivo denunciato un 50enne

A Sora, un uomo di 50 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato. La denuncia è scattata dopo aver scoperto un allaccio abusivo alla rete idrica pubblica, che ha consentito all’uomo di usufruire dell’acqua gratuitamente per un periodo di tre anni. La vicenda riguarda l’utilizzo illecito di risorse pubbliche e il rispetto delle norme sulla distribuzione dell’acqua. La polizia ha effettuato i controlli e ha portato avanti le indagini per accertare i dettagli dell’episodio.

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