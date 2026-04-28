Allaccio abusivo alla rete elettrica per alimentare la panineria | denunciato 49enne

Un uomo di 49 anni è stato denunciato dai militari della stazione carabinieri di piazza Dante per aver effettuato un allaccio abusivo alla rete elettrica. L’episodio riguarda l’alimentazione di una panineria, e il procedimento è stato avviato per furto di energia elettrica. La denuncia è stata formalizzata dopo i controlli effettuati dai carabinieri sul territorio.

I militari della stazione carabinieri di piazza Dante hanno denunciato un 49enne catanese, ritenuto responsabile di furto di energia elettrica. La denuncia è scaturita a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri congiuntamente a personale tecnico dell'Enel, in un esercizio commerciale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Panificio ruba l’energia elettrica con l’allaccio abusivo alla rete pubblica: denunciato il proprietarioA Mondragone, nel Casertano, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 26 anni, titolare dell'attività di panificazione, per furto di energia... Aci Catena, scoperti un caseificio abusivo ed un bar con allaccio abusivo alla rete elettricaIl responsabile del caseificio ha ricevuto 4700 euro di sanzioni, mentre il titolare del bar è stato denunciato per furto aggravato I carabinieri... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Casa occupata e allaccio abusivo alla rete del gas: sgomberato un appartamento al Casermone; Roma Nord, maxi furto di energia in un bar per 28mila euro; Catania, allaccio abusivo e contatore truccato per l’energia elettrica di un ristorante; Blitz dei Carabinieri nella Piana di Gioia Tauro: scoperti caseificio abusivo, furti di energia e irregolarità commerciali · ilreggino.it. Casa occupata e allaccio abusivo alla rete del gas: sgomberato un appartamento al CasermoneL’intervento è stato pianificato nell'ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Frosinone, e attuato con ordinanza del questore di Frosinone ... ciociariaoggi.it Rieti, scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica: denunciato dai carabinieriRIETI - Proseguono i servizi di controllo straordinario del territorio disposti dalla Compagnia Carabinieri di Cittaducale, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati contro il ... ilmessaggero.it TRIS Siracusa. . Furto di energia elettrica. Imprenditore denunciato a Catania per aver realizzato un allaccio abusivo alla rete nazionale, accompagnato dalla manomissione del sistema di limitazione della potenza. facebook