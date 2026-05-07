Centro benessere con l' energia elettrica a scrocco | scoperto un allaccio abusivo al contatore

Un centro benessere è stato scoperto mentre utilizzava energia elettrica senza pagamento, grazie a un allaccio abusivo al contatore. Le autorità hanno individuato il collegamento irregolare, che consentiva di alimentare l’attività senza regolare contratto. L’intervento fa parte di un’indagine volta a verificare eventuali altre irregolarità nel settore. Nessuna informazione è stata resa nota sui soggetti coinvolti o sulle eventuali conseguenze legali.

Per rifornire il suo centro benessere utilizzava energia elettrica rubata grazie a un allaccio abusivo al contatore. A smascherare la titolare di un'attività di Ardea sono stati i carabinieri, che hanno denunciato la donna per furto aggravato di energia elettrica. Come accertato, la titolare si.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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