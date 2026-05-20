sopravvalutato sottovalutato casper ruud

Casper Ruud ha affrontato di recente Jannik Sinner sul Centrale del Foro Italico, un match che si era concluso con un risultato di 6-0, 6-1 in favore di Sinner. Ruud, che ha avuto momenti di alta e bassa performance, è stato spesso al centro di discussioni riguardo alla sua valutazione tennistica. La partita ha rappresentato una sfida significativa tra i due giocatori, che hanno mostrato diverse fasi di gioco durante l'incontro.

L’ultima volta che Casper Ruud aveva giocato contro Jannik Sinner sul Centrale del Foro Italico era finita 6-0 6-1. Un’ora e quattro minuti di dominio tale da parte di Sinner, al rientro dalla squalifica, che il norvegese aveva addirittura esultato per l’unico game vinto. Ruud aveva commentato così la prestazione del suo avversario: «La partita di Sinner è la più vicina alla perfezione che abbia mai visto tra quelle vissute da giocatore. Nei primi quattro game ho forse commesso un paio di errori non forzati, ma tutto quello che usciva dalla sua racchetta, per tutta la partita, sembrava andare a più di cento miglia orarie». L’esultanza per il game vinto, le dichiarazioni così remissive dopo la partita gli avevano attirato più di una critica. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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