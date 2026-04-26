Al torneo di Madrid, Casper Ruud ha ottenuto una vittoria netta contro Jaume Munar, chiudendo il match con un punteggio di 6-0 6-1. Il norvegese, che difende il titolo conquistato l'anno precedente alla Caja Magica, ha dominato l'incontro fin dall'inizio, dimostrando una prestazione convincente. La partita si è conclusa in circa un'ora, con Ruud che ha mostrato una grande solidità in campo.

? Cosa sapere Casper Ruud batte Jaume Munar 6-0 6-1 al torneo di Madrid.. Il norvegese difende il titolo alla Caja Magica dopo il successo dell'anno scorso.. A Madrid, Casper Ruud ha imposto un ritmo implacabile a Jaume Munar con un punteggio di 6-0 6-1, confermando la sua volontà di difendere il titolo alla Caja Magica dopo la vittoria dell’anno scorso. Il torneo spagnolo vive una fase di grandi cambiamenti e risposte fisiche. Mentre il norvegese mostra una forma fisica che sembra aver cancellato le ombre del ritiro avvenuto a Montecarlo, altri atleti cercano di ritrovare il proprio equilibrio dopo lunghi stop forzati. La terra battuta della capitale spagnola sta diventando il banco di prova deve ricostruire la propria stagione, tra chi torna dal dolore agli addominali e chi lotta contro le complicazioni di un’infezione al piede.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madrid, Casper Ruud travolge Munar: è una sfida di pura resistenza

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