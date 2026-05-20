Sophia Liu pronta a incantare Bologna

Sophia Liu, giovane pianista canadese di diciassette anni, si prepara a tornare a esibirsi a Bologna. La musicista ha già esibito in teatri e sale da concerto di rilievo in diversi paesi. La sua presenza nella città è attesa con interesse da parte di appassionati e appassionate di musica classica. La sua carriera si è sviluppata in modo rapido, portandola a calcare palcoscenici di rilievo internazionale. La prossima esibizione si svolgerà in una location storica della città.

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