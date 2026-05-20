Sophia Liu pronta a incantare Bologna
Sophia Liu, giovane pianista canadese di diciassette anni, si prepara a tornare a esibirsi a Bologna. La musicista ha già esibito in teatri e sale da concerto di rilievo in diversi paesi. La sua presenza nella città è attesa con interesse da parte di appassionati e appassionate di musica classica. La sua carriera si è sviluppata in modo rapido, portandola a calcare palcoscenici di rilievo internazionale. La prossima esibizione si svolgerà in una location storica della città.
Torna a Bologna Sophia Liu, pianista canadese che, a soli diciassette anni, ha già conquistato importanti teatri e sale da concerto del mondo. Stasera per il Bologna Festival sarà al Manzoni (ore 20.30), dove proporrà un programma dedicato a Fryderyk Chopin, Pëtr Il’i??ajkovskij e Milij Balakirev. Nata a Shanghai, cresciuta in Giappone e formatasi a Montréal, Liu è il risultato di diverse geografie musicali e culturali, che riesce a sintetizzare in una personalità pianistica originale e riconoscibile. Il programma scelto per Bologna sembra costruito proprio intorno a queste prospettive interpretative. Chopin apre il recital con il Notturno op. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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