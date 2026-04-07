Un uomo di 39 anni è stato denunciato a Rho dopo che, aprendo l'auto dell'ex compagno parcheggiata sotto casa, ha trovato tra i sedili alcuni involucri sospetti. All’interno sono stati trovati mezzo chilo di cocaina e diversi farmaci. La polizia è intervenuta sul posto e ha sequestrato la sostanza, procedendo con le verifiche del caso. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Rho (Milano), 7 aprile 2026 – Ha aperto l'auto dell'ex compagno parcheggiata sotto la sua abitazione in via Molino Prepositurale a Rho e in mezzo ai sedili ha notato degli involucri sospetti. Ha chiamato la polizia che, intervenuta sul posto, ha rinvenuto nella Fiat Punto quasi mezzo chilo di cocaina, numerosi blister di Viagra, senza alcuna prescrizione e un centinaio di blister di altri medicinali. L'ex compagno, un egiziano di 39 anni, da qualche giorno in carcere a Milano San Vittore per altri reati, è stato anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio e somministrazione pericolosa di medicinali. Luca Lucci, ex capo ultrà del Milan, condannato a 18 anni per traffico internazionale di droga L’evoluzione degli eventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rho, Mezzo chilo di cocaina e farmaci nascosti tra i sedili dell’auto: denunciato un 39enne

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