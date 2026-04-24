Oltre mezzo chilo di cocaina trasportato in auto | la polizia incastra un uomo e una donna

Durante un normale controllo stradale, la polizia ha fermato un’auto e ha scoperto che dentro c’erano più di 500 grammi di cocaina. A bordo c’erano un uomo e una donna, entrambi fermati e sottoposti alle verifiche di rito. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i due sono stati portati in commissariato per ulteriori accertamenti. Nessun dettaglio sui loro eventuali precedenti o motivazioni ancora trapelato.

Trasportavano in auto oltre mezzo chili di cocaina quando sono stati fermati dalla polizia e sottoposti a un controllo. Così sono finiti agli arresti a Latina un uomo e una donna per i quali si sono aperte ora le porte del carcere.Un’operazione che rientra nell’ambito dall’attività messa in atto.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Taranto: sequestro di oltre un chilo e mezzo di cocaina, un arresto e due denunce PoliziaDi seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 37 anni ritenuto presunto responsabile del reato di... Montichiari, notato dalla polizia mentre spaccia droga: arrestato 40enne. Aveva mezzo chilo di cocainaDesenzano del Garda (Brescia), 16 marzo 2026 – Un uomo di origini tunisine di 40 anni nei giorni scorsi è stato fermato con mezzo chilo di cocaina. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Spaccio di stupefacenti: sorpreso ed arrestato dalla Polizia di stato con oltre mezzo chilo di marijuana sotto il braccio; Palermo, oltre mezzo chilo di droga tra casa e magazzino: un arresto; Ostia, oltre un chilo di cocaina in un deposito. 5 arresti nel blitz sul litorale; Blitz antidroga a Borgo Vecchio, un arresto e due denunce: sequestrato oltre mezzo chilo di hashish. Latina, trasportavano droga in auto: fermati con oltre mezzo chilo di cocaina. Coppia finisce in manetteNuovo intervento contro lo spaccio di droga da parte della Polizia di Stato nel territorio di Latina, dove sono finiti ... latinapress.it Latina, fermati in auto avevano mezzo chilo di cocaina: arrestati un uomo e una donnaLATINA – Notati mentre erano in auto, seguiti per un tratto, poi fermati dalla squadra mobile di Latina, sono stati trovati in possesso di mezzo chilo di cocaina. E’ accaduto a Latina dove la polizia ... radioluna.it Marta, 77 anni, si è spenta all’Hospice: era stata per oltre mezzo secolo presidente del sodalizio. Il sindaco: "Anima del paese" facebook Vasco Rossi annuncia un evento da oltre mezzo milione di persone x.com