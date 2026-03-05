Le procure hanno detto che sono stato spiato con Paragon | ora il governo ci aiuti a capire chi è stato

Le procure di Roma e Napoli hanno depositato una perizia che conferma di aver spiato una persona utilizzando il software Paragon. La stessa tecnologia è stata impiegata nello stesso giorno per monitorare anche altri due attivisti, uno di Mediterranea e l’altro di un'organizzazione ambientalista. La notizia riguarda direttamente le attività di sorveglianza e i metodi impiegati dalle autorità in questi casi.

La perizia depositata dalle procure di Roma e Napoli spazza via i dubbi: sono stato spiato con Paragon, nello stesso giorno in cui sono stati spiati Caccia e Casarini di Mediterranea. Per loro c'è anche un mandante, i servizi segreti. Ora vorrei sapere chi è il mio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Caso Paragon, la procura conferma: “Cancellato è stato spiato, attacco il 14 dicembre 2024”Dalle indagini condotte dalla Procura sul caso Paragon è stata confermata l'attività di spionaggio sui telefoni del direttore di Fanpage.

Caso Paragon, procure Roma e Napoli : Effettuato accesso presso Aisi, nessuna traccia su CancellatoLe procure: Indagini per identificare autori del tentativo di accesso abusivo e di intercettazione illecita ai danni del giornalista Depositata consulenza su telefoni ‘spiati'. Nessuna responsabiltà ... ilcorrieredelgiorno.it

Paragon, consulenza sui telefoni: Non fu l’Aisi a spiare il giornalista Cancellato. Ma l’attacco avvenne lo stesso giorno di Caccia e Casini intercettati dai serviziIndagine su spyware Graphite: tracce sui dispositivi di Caccia, Casarini e Cancellato. Solo per i primi due confermato l'uso da parte dei servizi ... ilfattoquotidiano.it

Dopo che le procure di Napoli e Roma che indagano sul caso Paragon hanno confermato lo spionaggio con il software Graphite, nella stessa notte, sui telefoni di Cancellato, Caccia e Casarini, restano aperte molte domande. Ruotolo (Pd): “Com’è possibile c - facebook.com facebook

“In short: the prosecutor’s report says my phone was attacked with #Paragon on 14 December, just like Casarini’s and Caccia’s. The [ intel. agency] AISI, which legally intercepted them, says it didn’t do it to me.” x.com