Il regime di detenzione speciale al 41 bis è stato confermato per Alfredo Cospito, in seguito a una decisione del ministero della Giustizia. La comunicazione è stata inviata al difensore dell’anarchico pochi giorni prima della scadenza dell’attuale provvedimento. La misura mira a rafforzare la sorveglianza e la sicurezza nei confronti di Cospito, ritenuto ad alta pericolosità sociale.

È stato rinnovato il regime speciale di detenzione del 41bis per l’anarchico Alfredo Cospito. La decisione del ministero della Giustizia è stata notificata al difensore a pochi giorni dalla scadenza del provvedimento. Cospito, che si trova detenuto nel carcere di Sassari, è al 41bis dal 2022. Il provvedimento era atteso entro il 4 maggio ed è stato notificato oggi al legale dell’anarchico, Flavio Rossi Albertini, che impugnerà il provvedimento dinanzi al Tribunale centrale di sorveglianza di Roma. Chi è Cospito. Per anni militante tra le file della Fai, Federazione anarchica informale, Cospito è stato prima nel carcere di Bancali a Sassari, poi in quello di Opera a Milano per poi tornare nel giugno 2023 nell’istituto sardo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Anarchici, Alfredo Cospito resta al 41 bis. Confermata dal ministero l’alta pericolosità sociale

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