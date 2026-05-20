Recentemente, i sondaggi politici hanno mostrato un cambiamento significativo nelle dinamiche delle primarie del campo largo. La situazione si è capovolta rispetto a qualche mese fa, con il campo largo che ora mantiene un vantaggio sulle destre. Tra i protagonisti di questa fase ci sono alcuni candidati che, grazie a determinati fattori, potrebbero influenzare l’esito della corsa. Nel frattempo, il leader di un partito ha rafforzato la propria posizione, beneficiando di questa nuova configurazione politica.

Il campo largo mantiene il vantaggio sulle destre, con una situazione che si è completamente ribaltata rispetto a dicembre. Ma i sondaggi dicono anche un’altra cosa, riguardante proprio il fronte progressista: la ricerca della leadership è tutt’altro che scontata. Così, se gli elettori del campo largo restano favorevoli alle primarie per scegliere il leader, sono invece molto più divisi su chi possa guidare lo schieramento. L’ultimo Barometro politico di Demopolis per Otto e mezzo evidenzia le divisioni nelle attuali opposizioni, con una sfida tra Elly Schlein e Giuseppe Conte per la leadership che allo stato attuale sembra essere molto equilibrata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, perché Salis può cambiare la partita nelle primarie del campo largo e perché a guadagnarci è Conte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MELONI VS SALIS: IL CASO CHE PUÒ CAMBIARE TUTTO IN ITALIA

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sondaggi politici, gli elettori del campo largo vogliono le primarie: Schlein supera Conte e Salis

Sondaggi politici, Conte in testa alle primarie del campo largo: quanti voti toglie Silvia Salis a SchleinSecondo un sondaggio di Yoodata alle primarie del campo largo un'eventuale candidatura della sindaca di Genova Silvia Salis, farebbe balzare in...

Sondaggi politici: Schlein accelera, Conte e Salis inseguono. Ma Meloni resta salda al comando #meloni #sondaggipolitici #schlein #news #italianinews #informazione #informazioneindipendente #informazioneoggi x.com

Sondaggi politici, perché Salis può cambiare la partita nelle primarie del campo largo e perché a guadagnarci è ConteI sondaggi mostrano che gli elettori del campo largo vogliono le primarie e decisiva potrebbe essere la candidatura di Silvia Salis. lanotiziagiornale.it

Sondaggi politici, il Campo Largo sfiora il 46%: in vantaggio di mezzo punto sul centrodestraLa partita tra centrodestra e campo largo ormai si misura in dettagli. Mezzo punto appena. Una distanza così sottile da sembrare quasi invisibile, ma abbastanza significativa da ... ilmessaggero.it