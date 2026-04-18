Gli ultimi sondaggi politici indicano un aumento per il partito di centrodestra, che raggiunge il 28,1 per cento, mentre il partito di centrosinistra registra il 22,4 per cento. Il partito di centrosinistra, invece, segna una diminuzione, attestandosi al 12,8 per cento. Nonostante le recenti polemiche e difficoltà, il partito di centrodestra mantiene un vantaggio significativo rispetto agli altri schieramenti.

Gli ultimi sondaggi elettorali mostrano come nonostante gli scandali e gli inciampi politici, Fratelli d’Italia sia ancora vitale e attrattivo. Ottenendo il +0,2%, il partito della premier Giorgia Meloni incassa il 28,1% delle scelte degli elettori. Va bene anche al Partito Democratico di Elly Schlein, che con il +0,4% si porta al 22,4%. Leggerissimo calo, considerabile come sostanziale stabilità, per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che con il -0,1% va al 12,8%. Il dato di maggiore rilievo questa settimana è il crollo di Forza Italia: il partito di Antonio Tajani perde il -0,7% e cala all’ 8,3%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici, Meloni sale al 28,1% mentre Schlein va al 22,4% e Conte cala al 12,8%

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