SonaTeolo 2026 - Festival di musiche e culture delle tradizioni popolare

A Teolo si prepara la quarta edizione di SonaTeolo, il festival dedicato alle musiche e alle culture delle tradizioni popolari. L’evento si svolgerà nel corso di diverse giornate, coinvolgendo artisti e gruppi provenienti da varie regioni. Durante il festival verranno proposte esibizioni musicali, incontri e momenti di confronto legati alle tradizioni locali e alle pratiche culturali. La manifestazione si tiene nel centro della cittadina, attirando pubblico da diverse zone.

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