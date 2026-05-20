SonaTeolo 2026 - Festival di musiche e culture delle tradizioni popolare
A Teolo si prepara la quarta edizione di SonaTeolo, il festival dedicato alle musiche e alle culture delle tradizioni popolari. L’evento si svolgerà nel corso di diverse giornate, coinvolgendo artisti e gruppi provenienti da varie regioni. Durante il festival verranno proposte esibizioni musicali, incontri e momenti di confronto legati alle tradizioni locali e alle pratiche culturali. La manifestazione si tiene nel centro della cittadina, attirando pubblico da diverse zone.
È in arrivo a Teolo la quarta edizione di SonaTeolo: Festival di musiche e culture delle tradizioni popolari. Anche quest’anno l’evento del Comune di Teolo, che si terrà dal 12 al 14 giugno, valorizzerà le tradizioni musicali popolari venete, mediterranee, europee e d’oltreoceano, promuovendo un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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