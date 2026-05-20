A Solofra, la seduta del Consiglio Comunale si è conclusa con la maggioranza che ha deciso di abbandonare l’aula prima della chiusura dei lavori. L’evento si è verificato durante una riunione che avrebbe dovuto affrontare diversi punti all’ordine del giorno, ma è stata interrotta dopo circa un’ora di discussioni. La decisione di lasciare il Consiglio ha creato tensione tra i presenti, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sui motivi di questa scelta improvvisa.

Tempo di lettura: 4 minuti Un’ora di tolleranza, quella che serve ad aspettare che qualcosa possa cambiare, poi la vice segretaria Comunale, Maria Michela De Stefano, ha provveduto a fare l’appello constatando che il consiglio comunale fissato per la giornata di ieri era stato disertato dalla maggioranza intera. In aula, nel Comune di Solofra, erano presenti solo gli 8 consiglieri della minoranza e quindi, in assenza del numero legale, la seduta è stata sciolta. Assenti quindi il sindaco Moretti e gli assessori che avevano già approvato il rendiconto in giunta del 23 aprile. Non un bel segnale, specie se si pensa che, tra numerose problematiche e tensioni, il Comune solofrano era riuscito a scongiurare l’ipotesi scioglimento e conseguente commissariamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Solofra, una tensione senza fine: la maggioranza diserta il Consiglio Comunale

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