consiglio ad alta tensione la maggioranza se ne va su un caso di parentopoli opposizione senza risposte

La seduta del consiglio comunale si è conclusa con tensioni elevate, poiché i membri della maggioranza hanno deciso di lasciare l’aula. La discussione si è concentrata su un caso di presunta

"Le istituzioni sono state sequestrate per scopi personali". È con un attacco diretto al presidente del Consiglio comunale, Umberto Silvestri, ancor prima che alla maggioranza di governo che Carolina Toia, capogruppo della Lega in aula, ha deciso di commentare l’ennesima bagarre in aula consigliare che, questa volta, si è conclusa non con l’abbandono della minoranza come da abitudine consolidata, ma di sindaco e giunta prima e della maggioranza consigliare poi. Un fatto che, a differenza di quanto accade a ruoli invertiti, ha provocato anche la chiusura del Consiglio comunale per mancanza del numero legale e l’annullamento della eventuale seduta del 14 aprile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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