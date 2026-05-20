Solo il 31% degli incarichi di leadership sono in mano a donne A Roma la scuola di resilienza che introduce un modello femminile su come gestire la complessità

Solo il 31% delle posizioni di leadership sono occupate da donne. A Roma, una scuola di resilienza si concentra sull’introduzione di un modello femminile per affrontare la complessità. In un’intervista nel contesto di Open Space, il Communication hub del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Commissario Straordinario per gli alloggi universitari ha parlato di come gestire le sfide di un ambiente complesso. La discussione si è focalizzata sulle strategie adottate e sulle esperienze personali nel settore.

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Manuela Manenti, Commissario Straordinario per gli alloggi universitari è la protagonista di Open Space, il Communication hub del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in una lezione intervista su come governare la complessità. Un modello di gestione al femminile sarà illustrato mercoledì 27 maggio a partire dalle 18:30 presso la sede del CNI (Via XX Settembre, 5, Roma). Secondo LinkedIn, se è vero che la partecipazione femminile alla forza lavoro in Italia sta aumentando, la percentuale d’accesso ai ruoli di leadership aziendale nella penisola, fatica ancora a crescere: soltanto il 31% degli incarichi nella leadership aziendale è ricoperto da donne. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Solo il 31% degli incarichi di leadership sono in mano a donne. A Roma, la scuola di resilienza che introduce un modello femminile su come gestire la complessità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Derek Prince On Women in the Church and Women Pastors Sullo stesso argomento Valditara a Venzone: la scuola friulana, modello di resilienza e domani? Cosa scoprirai Come può la scuola friulana diventare un modello per tutta Italia? Cosa ha insegnato la ricostruzione del 1976 alle nuove... “Tra pedagogia e diagnosi, il rischio di una scuola che medicalizza la complessità”Nel dibattito educativo torna al centro una questione che attraversa sempre più spesso la quotidianità scolastica: l’interpretazione dei...