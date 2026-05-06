Il ministro dell’istruzione ha visitato una scuola nel nord-est del Paese, affrontando il tema della sua capacità di adattarsi e ricostruirsi dopo eventi calamitosi. Nel corso della visita sono stati discussi i percorsi di recupero e di innovazione adottati in questa regione, con particolare attenzione alla ricostruzione avvenuta nel 1976. La visita si inserisce in un dibattito più ampio sulla resilienza delle strutture scolastiche italiane.

? Cosa scoprirai Come può la scuola friulana diventare un modello per tutta Italia?. Cosa ha insegnato la ricostruzione del 1976 alle nuove generazioni?. Perché il capitale umano è stato fondamentale quanto le macerie?. Quali lezioni di coraggio emergono dalle testimonianze raccolte a Venzone?.? In Breve Celebrazione del cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976 a Venzone.. Laboratori didattici coinvolgono studenti e docenti per la memoria attiva.. Visita pomeridiana di Valditara alla scuola secondaria di Cividale del Friuli.. Incontro programmato presso il Convitto nazionale Paolo Diacono.. Il ministro Giuseppe Valditara ha celebrato stamattina a Venzone il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli, definendo la scuola locale un modello di resilienza e di proiezione verso il domani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valditara a Venzone: la scuola friulana, modello di resilienza e domani

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