Sola M5s | Sempre più disagi e zero comunicazione dal Comune sul cantiere Aca in via Lago di Scanno FOTO

Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha segnalato un aumento dei disagi legati ai lavori in corso nel cantiere di via Lago di Scanno. Secondo quanto dichiarato, non sono state fornite comunicazioni ufficiali dal Comune riguardo alle tempistiche e alle modalità di gestione dei lavori. Sono stati inoltre segnalati problemi con le tubature e difficoltà di manovra nei parcheggi, che, almeno durante il periodo di cantiere, sarebbero dovuti rimanere gratuiti.

Dai tubi in stada alle difficoltà di manovra in parcheggi che, almeno per il tempo del cantiere, si sarebbero dovuti rendere gratuiti. A sostenerlo denunciando i sempre maggiori disagi che si registrano tra via Lago di Scanno e via degli Arputini per il cantiere Aca, è il consigliere comunale M5s.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Sola (M5s) sul parco nord: "I miracoli elettorali di Masci: annuncia un cantiere in ritardo di un anno e senza soldi per realizzarlo"Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale critica l'annuncio dell'avvio dei lavori per la rigenerazione del parco nord di Pescara «A... Cantieri Aca: piano in Comune per i disagi di corso Vittorio? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi lavori la viabilità di viale d'Annunzio? Quali misure concrete aiuteranno i negozianti colpiti dai...