Gli esercenti del centro storico accendono la movida ma di mattina | c' è Good Morning Pescara Vecchia

Da ilpescara.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di una domenica, nel centro storico di Pescara, alcuni esercenti hanno organizzato un evento chiamato

Metti una domenica mattina a Pescara Vecchia, tra colazioni, caffè, soft drink e momenti di convivialità per qualche ora di sana movida sotto il sole invece che sotto la luna. È quella che si potrà vivere il 19 aprile nel cuore storico della città grazie a "Good Morning Pescara Vecchia”.Una.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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