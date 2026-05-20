Le qualificazioni per il Roland Garros 2026 sono in corso e il 21 maggio si disputano diverse partite. Tra queste, un derby italiano si inserisce nel programma della giornata. Le sfide sono valide per determinare chi accederà al tabellone principale del torneo sui campi in terra battuta di Parigi. Le partite si svolgono su più campi e coinvolgono sia giocatori emergenti che atleti già affermati nel circuito. Il programma prevede incontri di singolare maschile e femminile, con attenzione particolare alle sfide tra italiani.

Entrano nel vivo le qualificazioni dell’edizione 2026 del Roland Garros: anche un derby azzurro nel programma di giovedì 21 maggio. Carlos Alcaraz, campione uscente, non ci sarà. E non sarà neanche a Wimbledon, ma quella è un’altra storia. Quella che avrà inizio da qui a breve, invece, è la storia dell’edizione 2026 del Roland Garros, relativamente alla quale, manco a dirlo, i tifosi del Bel Paese hanno grandi, grandissime, aspettative. Meglio non dirlo ad alta voce, però, perché non si sa mai. Soprattutto perché, allo stato attuale, con le qualificazioni ancora in corso, la geografia del main draw dello Slam d’Oltralpe non è ancora ben definita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Sognando il Roland Garros: qualificazioni, i pronostici del 21 maggio

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