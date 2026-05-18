Martina Trevisan e Lisa Pigato hanno superato con successo il primo turno nelle qualificazioni del Roland Garros, avanzando così al turno successivo. Entrambe le tenniste italiane hanno ottenuto risultati positivi nel loro esordio nella fase preliminare dello Slam francese, mantenendo vive le speranze di entrare nel quadro principale del torneo. Nessun dettaglio sulle partite o sui punteggi, solo la conferma della loro qualificazione al prossimo round delle qualificazioni.

Buona la prima per Martina Trevisan e Lisa Pigato nelle qualificazioni al Roland Garros. Un esordio sicuramente soddisfacente per le due azzurre, che accedono al prossimo turno e continuano a sognare la partecipazione nel tabellone principale dello Slam francese. Sicuramente tra le due chi ha avuto meno problemi è Pigato, testa di serie numero ventinove, che ha dominato contro la russa Aliona Falei, numero 234 della classifica mondiale. L’azzurra si è imposta con un perentorio 6-1 6-3 in appena un’ora e quattro minuti di gioco e nel prossimo turno affronterà la vincente del derby americano tra la conosciuta Sloane Stephens e la connazionale Carol Young Suh Lee. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sprazzi di Martina Trevisan nelle qualificazioni del Roland Garros. Avanza anche Lisa Pigato

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